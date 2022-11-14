В Екатеринбурге рецидивист предстанет перед судом за угон иномарки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ранее неоднократно судимый мужчина обвиняется в угоне иномарки. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в сентябре на Уралмаше обвиняемый с помощью «код-граббера» и ключа угнал автомобиль корейского производства. Перед угоном машины преступник украл две пластины с государственным регистрационным знаком другого автомобиля, которые собирался установить на похищенную иномарку.В момент перегона иномарки преступник вызвал подозрение у сотрудников ГИБДД, так как находился один в салоне машины в медицинской маске. Автоинспекторы попытались остановить автомобиль. В результате погони обвиняемый не справился с управлением и врезался в дерево. После этого он хотел скрыться в лесу, но его задержали.Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.