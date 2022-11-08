В Нижнем Тагиле мужчину-ревнивца осудят за убийство сожительницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы. Он нанес возлюбленной более 100 ударов из-за ревности.По версии следствия, 2 июля обвиняемый распивал спиртное с сожительницей в квартире дома по улице Тельмана. После застолья они поссорились, и женщина стала угрожать, что уйдет от мужчины к своему бывшему мужу. Также она оскорбляла сожителя.Обвиняемый в ответ стал кулаками избивать женщину, а потом подобрал деревянную палку и стал ей наносить удары по спине и голове потерпевшей.Женщина скончалась на месте происшествия от тупой сочетанной травмы головы, туловища и конечностей.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.