В Екатеринбурге задержали напавшего на сотрудницу «Магнита» мужчину

«Предварительно установлено, что задержанный спровоцировал ссору со своей бывшей сожительницей и нанёс ей телесные повреждения», – сказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала задержали 41-летнего мужчину, который, по предварительным данным, напал на бывшую сожительницу с ножом, подкараулив её возле магазина «Магнит», в котором она работает. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».Инцидент произошёл вчера вечером, около 23.00, возле дома №33 по улице Ярославская. По словам источника городского сообщества, мужчина подкараулил сотрудниц продуктового магазина и, когда те выходили с работы, напал на одну из них. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь.В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу информацию о конфликте подтвердили, добавив, что сотрудники уже проводят проверку по факту инцидента.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».