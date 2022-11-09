В Екатеринбурге задержали напавшего на сотрудницу «Магнита» мужчину
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В столице Урала задержали 41-летнего мужчину, который, по предварительным данным, напал на бывшую сожительницу с ножом, подкараулив её возле магазина «Магнит», в котором она работает. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».
Инцидент произошёл вчера вечером, около 23.00, возле дома №33 по улице Ярославская. По словам источника городского сообщества, мужчина подкараулил сотрудниц продуктового магазина и, когда те выходили с работы, напал на одну из них. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу информацию о конфликте подтвердили, добавив, что сотрудники уже проводят проверку по факту инцидента.
«Предварительно установлено, что задержанный спровоцировал ссору со своей бывшей сожительницей и нанёс ей телесные повреждения», – сказали в пресс-группе.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».
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