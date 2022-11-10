Жителя Нижнего Тагила осудили на 7 лет за убийство собутыльника

«Обнаружив, что потерпевший умер, он сам обратился в отдел полиции, где заявил о совершенном убийстве, написал явку с повинной», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле местного жителя, обвиняемого в убийстве собутыльника, с которым он был знаком меньше одного дня, признали виновным и назначили ему 7 лет колонии строго режима. Сообщается, что обвиняемый сам явился в полицию после того, как его новый знакомый скончался.Инцидент, о котором идёт речь произошёл в ночь с 8 по 9 февраля 2022 года. Со своим собутыльником он познакомился в его же квартире, где позже совершил преступление. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора из-за того, что потерпевший нелицеприятно отозвался о сожительнице осуждённого. В результате последний нанёс хозяину квартиры 2 удара ножом в область грудной клетки, отчего потерпевший скончался на месте происшествия.Так как ранее в том районе, где совершил преступление, тагильчанин не бывал, он не смог назвать адрес дома и квартиру, в которой находится труп. Поэтому позже вместе с оперуполномоченными отдела полиции он участвовал в поисках места, в котором совершил убийство.Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с учётом позиции государственного обвинителя, личности осуждённого, наличия смягчающих обстоятельств, в том числе явки с повинной, назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.