В Сысерти будут судить до смерти запытавшего своего знакомого местного жителя

11.01 Четверг, 10 ноября 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости


В Сысерти будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве. По версии следствия, мужчина нанёс потерпевшему не менее 67 ударов, используя ножницы, отвёртку, шило и нож. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент, о котором идёт речь произошёл 22 июля этого года в квартире дома по улице Парковая в посёлке Большой Исток. По версии следствия, в период с 19 часов 50 минут до 23 часов 25 минут между обвиняемым и его знакомым произошла ссора. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс потерпевшему не менее 1 удара кулаком в область лица.

«Продолжая свой преступный умысел, обвиняемый вооружился находящимися на месте происшествия ножом, ножницами, шилом, отвёрткой и, используя их в качестве орудия преступления, поочерёдно нанёс каждым из указанных предметов не менее 2 ударов, а всего не менее 67 ударов», – рассказали в ведомстве.


Там также отметили, что обвиняемый наносил их в область головы, шеи, туловища и конечностей потерпевшего, метясь в жизненно важные органы. В результате знакомый мужчины скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

Обвиняемый вину признал. В ходе проверки показаний он также показал, как именно он наносил удары знакомому.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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