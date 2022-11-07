Екатеринбуржцу за контрабанду леса на 7 миллионов дали 4 года условно

«В подтверждение законности поставленного лесоматериала предприниматель представил в Уральскую электронную таможню документы, содержащие недостоверные сведения о его происхождении», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга за контрабанду леса на 7 миллионов рублей назначил 28-летнему местному предпринимателю наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 600 тысяч рублей.Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, обвиняемый по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере) с января по июль 2020 года поставил 845 кубометров лесоматериалов хвойных пород на более, чем 7 миллионов рублей.Приговор не вступил в законную силу.