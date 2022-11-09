Суд не нашёл ничего незаконного в действиях полицейских, посадивших прохожих на снег во время пацифистской акции в Екатеринбурге
Криминал
Стоп-кадр с нагрудной камеры полицейского
Сегодня Верх-Исетский суд после длительного заседания отказал в административном иске, который подали восемь екатеринбуржцев к городской полиции и подполковнику Антону Трошину по факту незаконных действий правоохранителей.
Причиной для обращения в суд стали действия полицейских во время разгона пацифистской акции 6 марта, в частности: применение грубой физической силы, усаживание людей на заснеженный тротуар (женщину, отказавшуюся садиться, "уложили" на снег подсечкой), нецензурная брань из уст полицейских, нежелание представляться, запрет пользоваться телефонами, удержание в отделе полиции более трёх часов, необоснованное фотографирование задержанных, не предусмотренное законодательством.
Все восемь человек, присоединившиеся к иску, были в итоге подвергнуты административным наказаниям по статье об участии в несогласованном публичном мероприятии, хотя некоторые из них были случайными прохожими. В иске они также требовали признать, что полицейские, усаживая прохожих на снег, унижали их человеческое достоинство.
Видео, на котором запечатлены действия, оспаривавшиеся в суде.
Это было второе заседание по данному делу. Первое состоялось 10 октября, несмотря на то что иск был подан ещё 3 июня - судья Николай Коблов несколько раз оставлял иск без движения, усматривая в заявлении нарушения.
На предыдущем заседании представителями УМВД были заявлены ходатайства о прекращении дела в связи с тем, что применение силы относится к превышению должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ), что означает необходимость рассмотрения в уголовно-правовой плоскости, а не в порядке административного судопроизводства (КАС). Также полицейские заявляли о пропуске истцами срока исковой давности. Первое ходатайство суд отклонил 10 октября, второе рассмотрел сегодня и также отклонил.
Истцами также было заявлено о бездействии ответчиков, которые не проводили служебную проверку в отношении сотрудников полиции по фактам применения силы, изложенным истцами в заявлении, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, что означало, что дело всё-таки необходимо рассмотреть и в порядке КАС.
Заседание в итоге длилось более семи часов (хоть и с перерывами) - началось в 10:30 и завершилось после 18:00. Из восьми истцов лично пришли поддержать исковые требования двое, от УМВД также пришло двое представителей, подполковник Трошин, руководивший жесткими задержаниями, в суд не явился.
Доводы ответчиков сводились к тому, что всё применение силы было обоснованным, поскольку граждане якобы намеревались сбежать и нужно было пресечь их незаконные действия по участию в публичном мероприятии (при этом ни речёвок, ни наглядной агитации у задержанных замечено не было). Отдельно по каждому посаженному на снег гражданину свою позицию полицейские не расписывали.
В итоге судья Николай Коблов встал на сторону полицейских и полностью отказал в исковых требованиях - ни одно из их действий, попавшее на ставшим знаменитым видео, он не посчитал незаконным, либо ущемляющим права граждан. Мотивировочная часть постановления суда ещё не написана, она будет готова в течение десяти дней. Адвокат Наталья Ермилова, представлявшая интересы истцов, заявила "Вечерним ведомостям", что на решение суда в любом случае будет подана апелляция.
Рассматривавшийся сегодня иск - не единственный по событиям 6 марта. Несколько екатеринбуржцев подали свои иски к полиции отдельно.
Ранее тот же Верх-Исетский суд отказался даже начать рассмотрение иска Александра Сизова, который получил несколько ударов дубинкой лишь из-за того, что попытался снять на свой мобильный телефон действия силовиков по усаживанию граждан на тротуар. Свердловский областной суд отменил это решение и постановил, чтобы Верх-Исетский суд всё же рассмотрел иск Сизова по существу. Заседание по этому делу назначено на 15 ноября, оно было распределено к судье Ладе Никитиной, которая ранее и отказывала в его рассмотрении.
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