За удар кувалдой по чужой голове житель Североуральска получил 10 лет тюрьмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончился суд по делу об убийстве, произошедшем под Североуральском. Орудием преступления убийце послужила кувалда, как пишет «Патрульный участок».Криминальный эпизод случился в североуральском посёлке Черёмухово, в гаражном комплексе. Один из гаражей послужил «распивочной» для двоих знакомых 1995-го и 2000-го годов рождения. Алкогольный дурман надоумил мужчин устроить шутливую борьбу. Но когда старший поборол младшего, шутки закончились. Оказалось, что парень не умеет проигрывать и затаил страшную обиду на победителя схватки. Обиду свою он тут же и выплеснул, схватив увесистую кувалду и врезав ею по голове собутыльника. Тяжести такого приза тот не выдержал и скончался на месте.Ну, а невоздержанный на эмоции молодой человек отправится теперь за решётку, и надолго: сядет 22-летним юношей, а на свободу выйдет 32-летним мужиком.