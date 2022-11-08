В Екатеринбурге осудят насмерть сбившего ребенка водителя BMW

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель BMW, который на тротуаре насмерть сбил 11-летню девочку. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, 25 марта обвиняемый, управляя автомобилем BMW-525, ехал со скоростью 118 км/ч по улице 2-ая Новосибирская в сторону Эскадронной. В этот момент на улицу 2-ая Новосибирская поворачивала Mazda 3. Водитель BMW решил объехать машину и выехал на тротуар, где сбил 11-летнюю девочку, стоявшую на остановке общественного транспорта.Девочка погибла на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.