В Каменске-Уральском задержали объявленного в федеральный розыск рецидивиста

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.Патрульным службам Росгвардии и МВД вчера выслали ориентировку о розыске 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже товаров в магазине на проспекте Победы. В ночь на 9 ноября наряду вневедомственной охраны поступили сведения, что подозреваемого обнаружили в круглосуточном супермаркете.Стражи порядка прибыли в магазин и задержали мужчину. Оказалось, что с октября задержанный числится в федеральном розыске за свердловского ГУФСИН за совершение грабежа.Подозреваемого доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.