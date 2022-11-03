В Каменске-Уральском задержали объявленного в федеральный розыск рецидивиста
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
Патрульным службам Росгвардии и МВД вчера выслали ориентировку о розыске 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже товаров в магазине на проспекте Победы. В ночь на 9 ноября наряду вневедомственной охраны поступили сведения, что подозреваемого обнаружили в круглосуточном супермаркете.
Стражи порядка прибыли в магазин и задержали мужчину. Оказалось, что с октября задержанный числится в федеральном розыске за свердловского ГУФСИН за совершение грабежа.
Подозреваемого доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.
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