Суд в Екатеринбурге по просьбе прокуратуры не стал отпускать по удо торговца людьми

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выступила против ходатайства заключённого, осуждённого по целому ряду статей, среди который и торговля людьми, об условно-досрочном освобождении. Чкаловский районный суд Екатеринбурга доводы прокурора принял.Заключённый, получивший ещё в 2011 году 16 лет лишения свободы за преступления омерзительного характера, среди которых, согласно решению суда, преступления, попадающие под статьи: 210 УК РФ (организация преступного сообщества), 127.1 УК РФ (торговля людьми), 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), 241 УК РФ (организация занятия проституцией), 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), пока на свободу не выйдет. Однако решение суда об отказе в условно-досрочном освобождении ещё в силу не вступило.По информации прокуратуры Свердловской области, мужчина создал преступное сообщество, занимавшееся торговлей людьми – продажей девушек для занятия проституцией в зарубежных странах.Во время отбытия наказания, по данным прокуратуры, неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения установленного порядка.