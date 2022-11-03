В федеральном розыске находится подельник красноуфимского торговца чужими машинами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пока в Екатеринбурге готовятся судить 21-летнего парня за преступную схему по торговле чужими автомобилями, его подельника разыскивают по всей стране. Когда поймают, будут судить по той же уголовной статье — «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере».Схема, по которой действовали двое мошенников до гениальности проста и до глупости дерзка. Молодой житель Красноуфимска вместе с другом брали в аренду автомобили импортного производства, перегоняли их в соседнюю, Челябинскую область, а там продавали, как свои собственные. При этом они снимали с машин приборы, способные определить местоположение украденного транспорта.Удивительно, как при такой сметливости преступники не догадались, что поймать их будет элементарно, даже если действовать через подставное лицо. Так и вышло — после третьей же сделки одного из парней задержали и теперь он ждёт суда, а второй пустился в бега (и тоже вряд ли бегать будет долго). Обоим «светит» до 10 лет лишения свободы.