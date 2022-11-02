В Екатеринбурге три нарка ограбили курьера, приняв его за закладчика
Криминал
Неудачный поход за закладкой толкнул троицу «торчков» на грабёж. Жертвой преступления стал доставщик еды, которого троица приняла за закладчика.
Местом преступления стала лесополоса в Академическом районе Екатеринбурга. «Весёлая» троица наведалась сюда по наводке, которая должна была привести их к запретному «кладу». Однако, в указанном месте наркоманы никаких спрятанных противозаконных веществ не обнаружили. Зато они увидели молодого человека, который, на свою беду, проходил мимо. Больное сознание товарищей по дурным привычкам «трансформировало» незнакомца в распространителя наркоты, и троица напала на него, в надежде «закладку» отыскать в карманах его одежды.
На самом деле, молодой человек распространял не наркотики, а еду. Он как раз торопился с очередным продуктовым заказом. Которого тут же и лишился под угрозой ножа. Заодно он лишился и мобильного телефона, — сообщает телеграм-канал «Полицейский участок».
Троих грабителей быстро «приняли». Ими оказались жители Екатеринбурга 1981-го, 1982-го и 1989-го годов рождения. Вся троица сядет на скамью подсудимых за разбой, а там, скорее всего, и за решётку. Полиция предполагает, что за ними числятся и другие преступления, а потому просит обратиться по номеру телефона 356-42-04 пострадавших от действий разбойников.
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