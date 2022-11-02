В Екатеринбурге три нарка ограбили курьера, приняв его за закладчика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неудачный поход за закладкой толкнул троицу «торчков» на грабёж. Жертвой преступления стал доставщик еды, которого троица приняла за закладчика.Местом преступления стала лесополоса в Академическом районе Екатеринбурга. «Весёлая» троица наведалась сюда по наводке, которая должна была привести их к запретному «кладу». Однако, в указанном месте наркоманы никаких спрятанных противозаконных веществ не обнаружили. Зато они увидели молодого человека, который, на свою беду, проходил мимо. Больное сознание товарищей по дурным привычкам «трансформировало» незнакомца в распространителя наркоты, и троица напала на него, в надежде «закладку» отыскать в карманах его одежды.На самом деле, молодой человек распространял не наркотики, а еду. Он как раз торопился с очередным продуктовым заказом. Которого тут же и лишился под угрозой ножа. Заодно он лишился и мобильного телефона, — сообщает телеграм-канал «Полицейский участок».Троих грабителей быстро «приняли». Ими оказались жители Екатеринбурга 1981-го, 1982-го и 1989-го годов рождения. Вся троица сядет на скамью подсудимых за разбой, а там, скорее всего, и за решётку. Полиция предполагает, что за ними числятся и другие преступления, а потому просит обратиться по номеру телефона 356-42-04 пострадавших от действий разбойников.