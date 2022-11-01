Жительнице Ревды грозит до 15 лет колонии за убийство сожителя

12.29 Вторник, 8 ноября 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жительница Ревды предстанет перед судом за убийство сожителя. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая после работы выпивала дома с сожителем и его другом. После застолья товарищ попросился остаться ночевать, на что женщина согласилась, а ее возлюбленный ответил отказом. Из-за этого женщина поссорилась с сожителем, разозлилась, схватила кухонный нож и ударила им потерпевшего.

Осознав содеянное, обвиняемая вызвала скорую помощь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Ревдинский городской суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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19:54 «Важными мелочами истории» поделится коллекционер в Музее истории Екатеринбурга
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