Жительнице Ревды грозит до 15 лет колонии за убийство сожителя
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По версии следствия, обвиняемая после работы выпивала дома с сожителем и его другом. После застолья товарищ попросился остаться ночевать, на что женщина согласилась, а ее возлюбленный ответил отказом. Из-за этого женщина поссорилась с сожителем, разозлилась, схватила кухонный нож и ударила им потерпевшего.
Осознав содеянное, обвиняемая вызвала скорую помощь. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в Ревдинский городской суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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