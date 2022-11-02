Свердловчанина осудят за хищение денег у пенсионеров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Артемовском осудят 30-летнего жителя Режа, который похитил у пенсионеров 250 тысяч рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.16 августа неустановленный сообщник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, звонил пенсионерам, проживающим в Артемовском, представлялся сотрудником правоохранительных органов и заявлял, что их родственники якобы совершили ДТП. Пенсионером он предлагал решить вопрос о прекращении уголовного дела «мирно» – передать деньги «пострадавшим» через курьера.Затем соучастник передал обвиняемому сведения о пенсионерах и их адресах, а также о банковских счетах, на которые необходимо перечислить деньги. Мужчина приехал к пожилым людям, забрал деньги, часть из них оставил себе, а другую часть перевел на счет подельника.Так мошенники обманули двух пенсионеров. Общий ущерб составил 250 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд.