В суд передано дело о двойном убийстве в свердловском посёлке

19.22 Понедельник, 7 ноября 2022
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
Нашумевшее дело о двойном убийстве, совершённом весной текущего года в посёлке Красногвардейский (это возле Берёзовского), добралось до суда, как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области. Следственный комитет подготовил все необходимые материалы, доказывающие вину обвиняемого.

В качестве обвиняемого в процессе будет фигурировать 53-летний житель Берёзовского. Его обвиняют в том, что 28-го апреля он забил деревянной битой двух мужчин, с которыми вместе распивал спиртное на территории садового участка. Его собутыльникам было 66 и 46 лет. Дикую агрессию обвиняемый проявил после неосторожных слов, сказанных ему убитыми.

Искать преступника не пришлось. Совершив двойное убийство, он сам признался в совершённом сторожу сада, а когда тот вызвал полицию, сдался без сопротивления. Часть 2-ая статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации за убийство двух и более лиц позволяет судье отправить убийцу за решётку на пожизненный срок.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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