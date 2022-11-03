В суд передано дело о двойном убийстве в свердловском посёлке
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
В качестве обвиняемого в процессе будет фигурировать 53-летний житель Берёзовского. Его обвиняют в том, что 28-го апреля он забил деревянной битой двух мужчин, с которыми вместе распивал спиртное на территории садового участка. Его собутыльникам было 66 и 46 лет. Дикую агрессию обвиняемый проявил после неосторожных слов, сказанных ему убитыми.
Искать преступника не пришлось. Совершив двойное убийство, он сам признался в совершённом сторожу сада, а когда тот вызвал полицию, сдался без сопротивления. Часть 2-ая статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации за убийство двух и более лиц позволяет судье отправить убийцу за решётку на пожизненный срок.
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