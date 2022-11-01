На 7 лет осудили екатеринбуржца за ограбление цветочного магазина
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры «Свердловской области».
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 8 августа 2022 года. Переодевшись во дворе дома №167 по улице Белинского, где находится цветочный салон, мужчина зашёл в магазин и, угрожая сотруднице ножом, потребовал передать ему деньги.
Женщина не стала ничего делать и просто отступила назад, понимания, что угроза может быть реальной. Тогда обвиняемый, удерживая нож в направлении флориста, самостоятельно открыл кассу и забрал находившиеся там денежные средства.
Теперь ему предстоит отбыть наказание в исправительном колонии особого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.
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