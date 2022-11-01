Обвиняемого в убийстве человека задержали в Нижнем Тагиле

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Все обстоятельства убийства выясняются», – добавили в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле задержали местного жителя, который обвиняется в убийстве человека в подъезде дома по улице Ломоносова.Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, вечером 15 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в больнице мужчины 1983 года рождения. Его госпитализировали с колото-резаной раной шеи из подъезда дома на улице Ломоносова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что сыщики уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя, работавшего водителем-экспедитором в частной фирме. Он признался, что поссорился с ранее ему незнакомым мужчиной на улице. Ссора переросла в драку. Конфликт продолжился в подъезде, где обвиняемый забежал к себе в квартиру за ножом, вернулся обратно в подъезд и ударил им пострадавшего. После этого обвиняемый выкинул нож в реку Тагил.