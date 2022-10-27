В Свердловской области осудят двух жителей Челябинска за хищение денег у пенсионеров
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области перед судом предстанут два жителя Челябинска, которые похитили у пенсионеров свыше двух миллионов рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемые вместе с другими участниками ОПГ, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с 14 по 22 июня похищали деньги у пожилых жителей Екатеринбурга.
Выполняющие роль операторов колл-центра соучастники звони пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали им, что их родственники якобы совершили ДТП. Для непривлечения их к уголовной ответственности мошенники требовали крупные денежные суммы «для возмещения вреда пострадавших».
Затем обвиняемые в качестве курьеров приезжали домой к потерпевшим и забирали их деньги. Всего пяти пенсионерам был причинен ущерб в размере более двух миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд.
По версии следствия, обвиняемые вместе с другими участниками ОПГ, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с 14 по 22 июня похищали деньги у пожилых жителей Екатеринбурга.
Выполняющие роль операторов колл-центра соучастники звони пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали им, что их родственники якобы совершили ДТП. Для непривлечения их к уголовной ответственности мошенники требовали крупные денежные суммы «для возмещения вреда пострадавших».
Затем обвиняемые в качестве курьеров приезжали домой к потерпевшим и забирали их деньги. Всего пяти пенсионерам был причинен ущерб в размере более двух миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд.
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