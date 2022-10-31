Екатеринбургский суд отказал в досрочном освобождении осуждённого за преступление против несовершеннолетней

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в досрочном освобождении осуждённого за преступление против половой прикосновенности несовершеннолетний. Ему было назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 6 лет.Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выступила против удовлетворения ходатайства адвоката, так как осуждённый не раскаивался и не принимал мер к погашению исковых требований потерпевшей. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.Администрация исправительного учреждения также выступила против досрочного освобождения. Осуждённому предстоит отбывать назначенное ему наказание ещё 1 год 2 месяца и 5 дней.