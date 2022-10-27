Жителя Первоуральска осудят за повторное пьяное вождение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Неоднократно привлекавшийся к ответственности за пьяное вождение житель Первоуральска снова предстанет перед судом.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в октябре 2020 года обвиняемого осудили за повторное пьяное вождение. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину лишили водительских прав на два года.Однако, несмотря на имеющуюся непогашенную судимость, 9 сентября обвиняемый сел за руль автомобиля без регистрационных знаков в Первоуральске. Его остановили сотрудники полиции и обнаружили, что мужчина находится в состоянии опьянения.Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд. Мужчине теперь грозит до трех лет лишения свободы.