Жителя Первоуральска осудят за повторное пьяное вождение
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Неоднократно привлекавшийся к ответственности за пьяное вождение житель Первоуральска снова предстанет перед судом.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в октябре 2020 года обвиняемого осудили за повторное пьяное вождение. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину лишили водительских прав на два года.
Однако, несмотря на имеющуюся непогашенную судимость, 9 сентября обвиняемый сел за руль автомобиля без регистрационных знаков в Первоуральске. Его остановили сотрудники полиции и обнаружили, что мужчина находится в состоянии опьянения.
Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд. Мужчине теперь грозит до трех лет лишения свободы.
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