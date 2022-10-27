Жительница Екатеринбурга обвиняется в мошенничестве при оформлении наследства

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят местную жительницу, которая обвиняется в мошенничестве на пять миллионов рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, обвиняемая проживала вместе с мужчиной без заключения брачных отношений. В январе 2016 года сожитель умер.С февраля по май 2016 года женщина при неустановленных обстоятельствах приобрела заведомо подложное свидетельство о заключении брака с умершим, чтобы получить наследство – доли в двухкомнатной квартире, машину, деньги на банковских счетах и доли уставного капитала юридического лица. Документ она предоставила нотариусу с заявлением о принятии наследства.В сентябре 2017 года обвиняемая получила право на имущество умершего сожителя, хотя оно принадлежало по праву наследования его сыну, на сумму более пяти миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.