В Екатеринбурге задержали ограбивших прохожего мужчин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, которые избили и ограбили прохожего. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.Вечером 31 октября наряду Росгвардии поступило сообщение о том, что неизвестные избивают человека в подъезде дома на улице Индустрии. Прибывшие росгвардейцы обнаружили на месте происшествия 52-летнего мужчину. Он рассказал, что на него напали двое неизвестных, избили его и отобрали документы, банковские карты и ключи с ювелирным изделием.Мужчин, схожих по описанию с разыскиваемым, обнаружили в ходе патрулирования прилегающей территории. Их задержали и доставили на место происшествия. Потерпевший опознал задержанных. Ими оказались два местных жителя 1977 и 1986 годов рождения. Старший из них ранее привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Второй злоумышленник был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Подозреваемых доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Потерпевшего госпитализировали.