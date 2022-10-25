Жительницу Серова обвиняют в убийстве и покушении на убийство
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жительницу Серова обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Обвиняемая накинулась с ножом на мужчину, в гостях, у которого находилась, а после попыталась убить другого гостя, которому не повезло оказаться в их компании.
Инцидент произошёл 26 сентября 2022 года. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, возможной причиной конфликта стало оскорбление, которое в адрес обвиняемой женщины высказал другой участник застолья – хозяин квартиры. Известное, что перед этим они употребляли спиртные напитки.
По версии следствия, женщина, после того как убила хозяина квартиры, намеревалась избавиться от очевидца, чтобы сокрыть преступление, однако ему удалось дать отпор. Потерпевший получил множество ран в шею, спину, руки и плечи, но выжил.
Обвиняемая сбежала, но долго скрываться у неё не получилось. Жительницу Серова задержали «по горячим следам». В ходе допроса она призналась в содеянном.
Инцидент произошёл 26 сентября 2022 года. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, возможной причиной конфликта стало оскорбление, которое в адрес обвиняемой женщины высказал другой участник застолья – хозяин квартиры. Известное, что перед этим они употребляли спиртные напитки.
По версии следствия, женщина, после того как убила хозяина квартиры, намеревалась избавиться от очевидца, чтобы сокрыть преступление, однако ему удалось дать отпор. Потерпевший получил множество ран в шею, спину, руки и плечи, но выжил.
Обвиняемая сбежала, но долго скрываться у неё не получилось. Жительницу Серова задержали «по горячим следам». В ходе допроса она призналась в содеянном.
«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств», – рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жительницу Ревды осудили за убийство подруги
25 октября 2022
25 октября 2022
В уральской столице жительница ЖК «Малевич» напала на охранника
29 октября 2022
29 октября 2022
В Краснотурьинске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
26 октября 2022
26 октября 2022