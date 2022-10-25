«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств», – рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительницу Серова обвиняют в убийстве и покушении на убийство. Обвиняемая накинулась с ножом на мужчину, в гостях, у которого находилась, а после попыталась убить другого гостя, которому не повезло оказаться в их компании.Инцидент произошёл 26 сентября 2022 года. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, возможной причиной конфликта стало оскорбление, которое в адрес обвиняемой женщины высказал другой участник застолья – хозяин квартиры. Известное, что перед этим они употребляли спиртные напитки.По версии следствия, женщина, после того как убила хозяина квартиры, намеревалась избавиться от очевидца, чтобы сокрыть преступление, однако ему удалось дать отпор. Потерпевший получил множество ран в шею, спину, руки и плечи, но выжил.Обвиняемая сбежала, но долго скрываться у неё не получилось. Жительницу Серова задержали «по горячим следам». В ходе допроса она призналась в содеянном.