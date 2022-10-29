В столице Урала пенсионер отдал курьеру мошенников более 4 миллионов

«При этом у потерпевшего действительно есть дочь, которая уже 20 лет живет во Франции. Женщина подтвердила слова "дочки" и потребовала крупную сумму в иностранной валюте для урегулирования вопроса о не привлечении родственницы к уголовной ответственности», – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

«Когда он случайно положил трубку, ему сразу же перезвонили и велели больше так не делать, иначе его дочь отправится в тюрьму», – добавили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 81-летний пенсионер передал курьеру мошенников порядка 4,2 миллионов рублей. Злоумышленники работали по схеме «родственник попал в аварию». Полицейским удалось задержать подозреваемого и вернуть пожилому мужчине ту часть похищенной суммы, которую курьер оставил себе в качестве вознаграждения.Потерпевший рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая представилась его дочерью. Женский голос сообщил о страшном ДТП с пострадавшими, после чего в разговор вступила другая женщина, представившаяся сотрудницей российского посольства.Пенсионер, испугавшийся за дочь, поверил мошенникам и согласился заплатить. С этого момента злоумышленники держали его на связи почти 12 часов. По словам пожилого мужчины, они контролировали каждый его шаг и не давали свободного времени, чтобы адекватно оценить ситуации.Аферисты оставили его в покое только в районе трёх часов ночи, уже после того, как пожилой человек передал все свои сбережения прибывшему к нему домой курьеру. Злоумышленники также попросили мужчину не беспокоить дочь до следующего дня, так как ей якобы нужно было отдохнуть после операцию. На следующей день, после разговора с дочерью, пенсионер понял, что его обманули. За это время курьер успел перевести основную часть похищенного на счета своих кураторов.