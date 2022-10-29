В столице Урала пенсионер отдал курьеру мошенников более 4 миллионов
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге 81-летний пенсионер передал курьеру мошенников порядка 4,2 миллионов рублей. Злоумышленники работали по схеме «родственник попал в аварию». Полицейским удалось задержать подозреваемого и вернуть пожилому мужчине ту часть похищенной суммы, которую курьер оставил себе в качестве вознаграждения.
Потерпевший рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая представилась его дочерью. Женский голос сообщил о страшном ДТП с пострадавшими, после чего в разговор вступила другая женщина, представившаяся сотрудницей российского посольства.
Пенсионер, испугавшийся за дочь, поверил мошенникам и согласился заплатить. С этого момента злоумышленники держали его на связи почти 12 часов. По словам пожилого мужчины, они контролировали каждый его шаг и не давали свободного времени, чтобы адекватно оценить ситуации.
Аферисты оставили его в покое только в районе трёх часов ночи, уже после того, как пожилой человек передал все свои сбережения прибывшему к нему домой курьеру. Злоумышленники также попросили мужчину не беспокоить дочь до следующего дня, так как ей якобы нужно было отдохнуть после операцию. На следующей день, после разговора с дочерью, пенсионер понял, что его обманули. За это время курьер успел перевести основную часть похищенного на счета своих кураторов.
Потерпевший рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая представилась его дочерью. Женский голос сообщил о страшном ДТП с пострадавшими, после чего в разговор вступила другая женщина, представившаяся сотрудницей российского посольства.
«При этом у потерпевшего действительно есть дочь, которая уже 20 лет живет во Франции. Женщина подтвердила слова "дочки" и потребовала крупную сумму в иностранной валюте для урегулирования вопроса о не привлечении родственницы к уголовной ответственности», – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Пенсионер, испугавшийся за дочь, поверил мошенникам и согласился заплатить. С этого момента злоумышленники держали его на связи почти 12 часов. По словам пожилого мужчины, они контролировали каждый его шаг и не давали свободного времени, чтобы адекватно оценить ситуации.
«Когда он случайно положил трубку, ему сразу же перезвонили и велели больше так не делать, иначе его дочь отправится в тюрьму», – добавили в пресс-группе.
Аферисты оставили его в покое только в районе трёх часов ночи, уже после того, как пожилой человек передал все свои сбережения прибывшему к нему домой курьеру. Злоумышленники также попросили мужчину не беспокоить дочь до следующего дня, так как ей якобы нужно было отдохнуть после операцию. На следующей день, после разговора с дочерью, пенсионер понял, что его обманули. За это время курьер успел перевести основную часть похищенного на счета своих кураторов.
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