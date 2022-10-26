Екатеринбургский суд осудил бывшего начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями за совершение кражи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 31 октября, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями в совершении кражи во время выезда на место происшествия. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Как рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, следствием и судом было установлено, что 4 августа 2021 году обвиняемый во время выезда на место происшествия, где было обнаружено тело мужчины, снял с шеи погибшего 2 золотые цепочки и забрал себе. Их стоимость, согласно заключению эксперта, составила порядка 280 тысяч рублей.«Несмотря на то, что свою вину обвиняемый так и не признал, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу», – подчеркнул Шульга.По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, помимо бывшего силовика дисциплинарную ответственность с целью профилактики понесли ещё 2 должностных лица. Одного из них понизили, а другому сделали строгий выговор.Признанному виновным начальнику отделения по борьбе с имущественными преступлениями суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также взыскал с осуждённого сумму материального ущерба в пользу потерпевшего.