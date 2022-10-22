В полиции Екатеринбурга пообещали привлечь к ответственности мужчину, избившего в магазине женщину
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в продуктовом магазине «ЖизньМарт» мужчина на глазах у посетителей избил женщину, предположительно, свою жену. Сегодня в полиции сообщили, что данная информация была зарегистрирована в отделе полиции № 9.
Инцидент, о котором идёт речь произошёл ещё 28 октября. Видео с произошедшим опубликовал телеграм-канал KudaEKB, с которым заснятыми кадрами поделился очевидец. С его слов, бивший женщину мужчина в ответ на угрозы окружающих вызвать полицию кричал, что он сам работает в полицию и ему за это ничего не будет.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу изданию «URA.RU» заявили, что этот гражданин никакого отношения к органам внутренних дел не имеет и пообещали, что он будет привлечён к ответственности после его задержания.
Инцидент, о котором идёт речь произошёл ещё 28 октября. Видео с произошедшим опубликовал телеграм-канал KudaEKB, с которым заснятыми кадрами поделился очевидец. С его слов, бивший женщину мужчина в ответ на угрозы окружающих вызвать полицию кричал, что он сам работает в полицию и ему за это ничего не будет.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу изданию «URA.RU» заявили, что этот гражданин никакого отношения к органам внутренних дел не имеет и пообещали, что он будет привлечён к ответственности после его задержания.
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