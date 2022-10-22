Охранников екатеринбургского бара подозревают в нападении на посетителей

«Примечательно, что оба работали охранниками в одном из баров Екатеринбурга, расположенном на проспекте Ленина, 49. До этого старший из налетчиков был также трудоустроен в качестве секьюрити в ночном клубе на улице Красноармейская», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Двух охранников одного из екатеринбургских баров подозревают в разбойном нападении на гостя ночного заведения. Следователи предполагают, что от действий подозреваемых могли пострадать и другие посетители.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в начале прошлого месяца, 1 сентября, около 5 утра 25-летний местный житель, выходя из ночного клуба на улице Бажова, столкнулся с двумя неизвестными. Они пытались спровоцировать конфликт, но молодой человек не стал поддаваться на провокации и уехал на такси домой.Уже рядом с домом екатеринбуржец заметил, что незнакомые люди преследовали его на машине. Они вошли в подъезд вместе с молодым человеком, где стали избивать его и распылять газ из баллончика в лицо. Отмечается, что один из нападавших вытащил из кармана брюк потерпевшего телефон.Позже они были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Первый из задержанных оказался 19-летним местным жителем, второй – 25-летним гражданином одной из сопредельных стран.В полиции предполагают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим нападениям, в связи с чем просят всех, кто опознал данных лиц в качестве своих обидчиков обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-14-85, 294-17-03 (Следствие), (343)294-14-94 (Дежурная часть) или 102 (02).