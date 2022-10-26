Уфимский видеоблогер напомнил о нашумевшей свердловской резне
Криминал
Стоп-кадр видео с You-Tube-канала «Исторический любитель»
Житель Уфы, автор YuoTube-канала «Исторический любитель» Ильдар Гарифуллин напомнил об обстоятельствах группового убийства, произошедшего в Свердловске в хрущёвский период правления страной. Тогда это дело нашумело так, что даже освещалось иностранными СМИ.
Преступление было совершено в январе 1964-го года. В жилом доме на улице Крылова были обнаружены мёртвыми члены еврейской семьи — директор Шарташского рынка Арон Ахимблит, его супруга Рива Ахимблит, их 13-летний сын Марик Ахимблит и мать Ривы Сара Иткина. Кроме того, убиты были Фаина Черномордик, Семён Шамес и участковый врач местной поликлиники, который, на свою беду, в злополучный час нанёс визит своим постоянным пациентам. Все были связаны по рукам, а скончались от ножевых ранений и ударов тупым предметом.
Дело под свой контроль взял сам Хрущёв, а для того, чтобы расследование шло в более активном темпе, прислал из Москвы в Свердловск замминистра внутренних дел РСФСР Алексея Кудрявцева и группу специалистов из МУРа. Следствие длилось почти до середины февраля и неизвестно, чем бы закончилось, если бы не нашёлся информатор, который раскрыл тайну группового убийства.
Оказалось, семью зажиточного свердловчанина и их гостей вырезала банда из 4 человек во главе с братьями Коровиными. С целью запутать следователей, преступники пытались банальный грабеж выдать за погром, для чего оставили в квартире своих жертв надписи антисемитского содержания. Всех четверых в итоге приговорили к расстрелу.
Об обстоятельствах этого преступления Ильдар Гарифуллин рассказал в своём свежем видеоролике, который выложил на YouTube под названием «По следам убийства семьи Ахимблит-Иткиной». На это дело он наткнулся в местном архиве, куда приезжал для поиска документов, касающихся гибели туристической группы «дятловцев». Именно о «дятловцах» чаще всего уфимский блогер чаще всего снимает свои видео в жанре «говорящей головы». Он несколько раз приезжал в Екатеринбург для участия в конференциях, посвящённых той трагедии, и сам не так давно съездил на перевал, который получил название «Перевал Дятлова».
Преступление было совершено в январе 1964-го года. В жилом доме на улице Крылова были обнаружены мёртвыми члены еврейской семьи — директор Шарташского рынка Арон Ахимблит, его супруга Рива Ахимблит, их 13-летний сын Марик Ахимблит и мать Ривы Сара Иткина. Кроме того, убиты были Фаина Черномордик, Семён Шамес и участковый врач местной поликлиники, который, на свою беду, в злополучный час нанёс визит своим постоянным пациентам. Все были связаны по рукам, а скончались от ножевых ранений и ударов тупым предметом.
Дело под свой контроль взял сам Хрущёв, а для того, чтобы расследование шло в более активном темпе, прислал из Москвы в Свердловск замминистра внутренних дел РСФСР Алексея Кудрявцева и группу специалистов из МУРа. Следствие длилось почти до середины февраля и неизвестно, чем бы закончилось, если бы не нашёлся информатор, который раскрыл тайну группового убийства.
Оказалось, семью зажиточного свердловчанина и их гостей вырезала банда из 4 человек во главе с братьями Коровиными. С целью запутать следователей, преступники пытались банальный грабеж выдать за погром, для чего оставили в квартире своих жертв надписи антисемитского содержания. Всех четверых в итоге приговорили к расстрелу.
Об обстоятельствах этого преступления Ильдар Гарифуллин рассказал в своём свежем видеоролике, который выложил на YouTube под названием «По следам убийства семьи Ахимблит-Иткиной». На это дело он наткнулся в местном архиве, куда приезжал для поиска документов, касающихся гибели туристической группы «дятловцев». Именно о «дятловцах» чаще всего уфимский блогер чаще всего снимает свои видео в жанре «говорящей головы». Он несколько раз приезжал в Екатеринбург для участия в конференциях, посвящённых той трагедии, и сам не так давно съездил на перевал, который получил название «Перевал Дятлова».
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