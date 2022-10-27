В Екатеринбурге экс-замдиректора детского дома-интерната обвиняют в мошенничестве
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший заместитель директора дома-интерната для умственно отсталых детей. Он обвиняется в мошенничестве.
По версии следствия, мужчина с 2016 по 2022 год занимал должность замдиректора учреждения. В его полномочия входило руководство работой и системой стимулирования младшего обсуживающего персонала. Также он являлся членом премиальной комиссии и имел право голоса при решении вопроса о выплате премий сотрудникам.
Осенью прошлого года обвиняемый неоднократно обращался к подчиненным, предлагая увеличение им премии. При этом деньги впоследствии те должны были вернуть ему на ремонтные работы в учреждении.
Так, на счет замдиректора от рабочего, слесаря-сантехника и заведующего складом поступило около 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, мужчина с 2016 по 2022 год занимал должность замдиректора учреждения. В его полномочия входило руководство работой и системой стимулирования младшего обсуживающего персонала. Также он являлся членом премиальной комиссии и имел право голоса при решении вопроса о выплате премий сотрудникам.
Осенью прошлого года обвиняемый неоднократно обращался к подчиненным, предлагая увеличение им премии. При этом деньги впоследствии те должны были вернуть ему на ремонтные работы в учреждении.
Так, на счет замдиректора от рабочего, слесаря-сантехника и заведующего складом поступило около 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
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