Почти на 30 миллионов рублей незаконно напилил леса житель Красноуральска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Всего месяц понадобился жителю Красноуральска и нанятым его работникам, чтобы причинить Кушвинскому лесничеству ущерб аж на 29 «с копейками» миллионов. Незаконная рубка леса происходила год назад, с январь по февраль 2021-го.Индивидуальный предприниматель, нанявший нескольких человек для валки леса, не предназначенного под вырубку, попал в зону внимание Красноуральской прокуратуры. Против мужчины 1970-го года рождения было заведено уголовное дело по части 3 260-й статьи УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»). Расследование всех обстоятельств преступления находилось на контроле у прокурора города.Теперь расследование закончено, дело направлено в Красноуральский городской суд для рассмотрения по существу, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области. Судье закон предоставляет широкий спектр наказаний виновному по данной статье: от штрафов до лишения свободы на срок в 7 лет.