Бегство в Бурятию взломщику сейфа екатеринбургской фирмы не помогло
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
В городе Улан-Уде республики Бурятия задержан 39-летний житель Петропавловска-Камчатского, подозреваемый в совершении преступления в Екатеринбурге. Для того, чтобы его «взять» из уральской столицы в бурятскую столицу была отправлена оперативная группа.
По версии следствия, задержанный в августе текущего года проник в офисное помещение одной из екатеринбургских фирм, где взломал сейф. Внутри сейфа лежали деньги на сумму 6 с половиной миллионов рублей. Это и стало добычей взломщика-гастролёра.
Вычислить преступника удалось при помощи записи с камеры видеонаблюдения. На ней сотрудникам полиции получилось разглядеть татуировку на руке «медвежатника» — характерный крест. Он-то и вывел следователей на личность похитителя, — поясняет пресс-служба управления МВД РФ по городу Екатеринбурга. Оставалось только выяснить его местоположение. Когда это было сделано, отдел полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга оформил командировку для своих сотрудников в Бурятию.
За кражу в особо крупном размере мужчину будут судить по 4 части статье 158 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, задержанный в августе текущего года проник в офисное помещение одной из екатеринбургских фирм, где взломал сейф. Внутри сейфа лежали деньги на сумму 6 с половиной миллионов рублей. Это и стало добычей взломщика-гастролёра.
Вычислить преступника удалось при помощи записи с камеры видеонаблюдения. На ней сотрудникам полиции получилось разглядеть татуировку на руке «медвежатника» — характерный крест. Он-то и вывел следователей на личность похитителя, — поясняет пресс-служба управления МВД РФ по городу Екатеринбурга. Оставалось только выяснить его местоположение. Когда это было сделано, отдел полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга оформил командировку для своих сотрудников в Бурятию.
За кражу в особо крупном размере мужчину будут судить по 4 части статье 158 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.
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