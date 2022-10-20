Бегство в Бурятию взломщику сейфа екатеринбургской фирмы не помогло

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Улан-Уде республики Бурятия задержан 39-летний житель Петропавловска-Камчатского, подозреваемый в совершении преступления в Екатеринбурге. Для того, чтобы его «взять» из уральской столицы в бурятскую столицу была отправлена оперативная группа.По версии следствия, задержанный в августе текущего года проник в офисное помещение одной из екатеринбургских фирм, где взломал сейф. Внутри сейфа лежали деньги на сумму 6 с половиной миллионов рублей. Это и стало добычей взломщика-гастролёра.Вычислить преступника удалось при помощи записи с камеры видеонаблюдения. На ней сотрудникам полиции получилось разглядеть татуировку на руке «медвежатника» — характерный крест. Он-то и вывел следователей на личность похитителя, — поясняет пресс-служба управления МВД РФ по городу Екатеринбурга. Оставалось только выяснить его местоположение. Когда это было сделано, отдел полиции № 11 Железнодорожного района Екатеринбурга оформил командировку для своих сотрудников в Бурятию.За кражу в особо крупном размере мужчину будут судить по 4 части статье 158 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.