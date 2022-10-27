В Свердловской области осудят 9 человек за незаконный оборот «паленки», от которой погибли люди

– В ходе расследования уголовного дела следствием СКР проделан значительный объем работы, направленной на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Общий объем материалов уголовного дела (с учетом обвинительного заключения) составил порядка 30 томов, – добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перед судом предстанут шесть мужчин и три женщины. Они обвиняются в незаконном обороте «паленого» алкоголя, от отравления которым погибли девять жителей нескольких регионов страны.По версии следствия, с сентября 2020 года по декабрь 2021 года обвиняемые осуществляли незаконный оборот контрафактного алкоголя на территории Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В продукции содержался метиловый спирт в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуре, после употребления «паленого» алкоголя пострадали 14 человек, из них девять скончались. Среди погибших – пять жителей Свердловской области и четыре жителя ХМАО.Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Алапаевский городской суд.