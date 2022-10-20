Инспектор ДПС в Екатеринбурге обвиняется в получении взятки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят инспектора ДПС, который обвиняется в получении взятки в размере 30 тысяч рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В конце августа на улице Селькоровской в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Проведение административного расследования поручили обвиняемому.По версии следствия, в начале сентября инспектор ДПС вызвал виновника аварии для дачи объяснений в отдел оформления ДТП. Водитель предложил инспектору взятку за его бездействие.Мужчины на личном автомобиле инспектора проехали на улицу Титова, где в салоне машины водитель передал обвиняемому 20 тысяч рублей. На следующий день виновник ДТП принес инспектору еще 10 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности.Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.