Инспектор ДПС в Екатеринбурге обвиняется в получении взятки
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге осудят инспектора ДПС, который обвиняется в получении взятки в размере 30 тысяч рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В конце августа на улице Селькоровской в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Проведение административного расследования поручили обвиняемому.
По версии следствия, в начале сентября инспектор ДПС вызвал виновника аварии для дачи объяснений в отдел оформления ДТП. Водитель предложил инспектору взятку за его бездействие.
Мужчины на личном автомобиле инспектора проехали на улицу Титова, где в салоне машины водитель передал обвиняемому 20 тысяч рублей. На следующий день виновник ДТП принес инспектору еще 10 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности.
Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
В конце августа на улице Селькоровской в Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Проведение административного расследования поручили обвиняемому.
По версии следствия, в начале сентября инспектор ДПС вызвал виновника аварии для дачи объяснений в отдел оформления ДТП. Водитель предложил инспектору взятку за его бездействие.
Мужчины на личном автомобиле инспектора проехали на улицу Титова, где в салоне машины водитель передал обвиняемому 20 тысяч рублей. На следующий день виновник ДТП принес инспектору еще 10 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности.
Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
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