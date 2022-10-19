Бухгалтеров стоматологической поликлиники в Екатеринбурге осудят за мошенничество

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанут бывшие главный бухгалтер и бухгалтер стоматологической поликлиники №1. Они обвиняются в мошенничестве на 6,9 миллиона рублей.По версии следствия, с января 2018 года по декабрь 2020 года главный бухгалтер и бухгалтер ГАУЗ Свердловской области «Стоматологическая поликлиника № 1 Екатеринбург» похищали бюджетные средства учреждения. Они включили в расчетные ведомости недостоверные сведения о размере своей зарплаты, намеренно завышая ее. Так они похитили более 6,9 миллиона рублей.Уголовное дело после вручения женщинам обвинительных заключений направят в Ленинский районный суд Екатеринбурга.