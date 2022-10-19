Бухгалтеров стоматологической поликлиники в Екатеринбурге осудят за мошенничество
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанут бывшие главный бухгалтер и бухгалтер стоматологической поликлиники №1. Они обвиняются в мошенничестве на 6,9 миллиона рублей.
По версии следствия, с января 2018 года по декабрь 2020 года главный бухгалтер и бухгалтер ГАУЗ Свердловской области «Стоматологическая поликлиника № 1 Екатеринбург» похищали бюджетные средства учреждения. Они включили в расчетные ведомости недостоверные сведения о размере своей зарплаты, намеренно завышая ее. Так они похитили более 6,9 миллиона рублей.
Уголовное дело после вручения женщинам обвинительных заключений направят в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, с января 2018 года по декабрь 2020 года главный бухгалтер и бухгалтер ГАУЗ Свердловской области «Стоматологическая поликлиника № 1 Екатеринбург» похищали бюджетные средства учреждения. Они включили в расчетные ведомости недостоверные сведения о размере своей зарплаты, намеренно завышая ее. Так они похитили более 6,9 миллиона рублей.
Уголовное дело после вручения женщинам обвинительных заключений направят в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
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