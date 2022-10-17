Жителя Ирбита приговорили к 8 годам колонии за нанесение смертельных травм другу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ирбите перед судом предстал местный житель за нанесение смертельных травм своему другу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Мужчина более года жил у своего друга в квартире на улице Кирпичного завода в Ирбите. 10 декабря 2021 года, находясь в состоянии опьянения, друзья поссорились. В ходе конфликта хозяин квартиры оскорбил знакомого, а тот нанес ему несколько ударов деревянным топорищем по голове.В течение нескольких последующих дней осужденный не оказывал помощь другу, хотя периодически приходил к нему в квартиру. Только 12 декабря потерпевшего госпитализировали по инициативе его соседки. 2 февраля мужчина скончался от полученных травмОсужденный не признал свою вину в совершении преступления. Ирбитский районный суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.