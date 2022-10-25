Бывший опер из Екатеринбурга получил 9 лет «строгача»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 9 лет отправится в колонию строго режима бывший екатеринбургский полицейский. Такой «отпуск» ему назначил своим приговором Кировский районный суд Екатеринбурга.Зимой прошлого года подсудимый, будучи на тот момент ещё действующим старшим оперуполномоченным, заложил закладку на лице Сыромолотова. Он собирался навести на него «клиента» и затем взять его с поличным. Но с поличным приняли его самого более сознательные коллеги. Они не одобрили такую схему повышения статистических показателей работы группы по контролю за оборотом наркотиков, как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».Суд рассмотрел дело экс-сотрудника по статьям, в которых говорится о превышении должностных полномочий и о незаконном сбыте наркотических средств. В совокупности этих преступлений бывшему оперу наказание и отмерили.