Экс-полицейскому в Екатеринбурге вынесли приговор за покушение на незаконный сбыт наркотиков

12.53 Вторник, 25 октября 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге бывшего сотрудника полиции Александра Плаксина приговорили к девяти годам лишения свободы. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере и превышении должностных полномочий.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в декабре прошлого года у старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбурге возник умысел на незаконный сбыт наркотиков.

Находясь на третьем этаже подъезда дома на улице Советская, Плаксин обнаружил и изъял наркотическое вещество массой не менее 0,95 грамма. Затем он стал переписываться со своим знакомым и договорился с ним о совместном сбыте наркотика.

Обвиняемый оборудовал у подъезда дома на улице Сыромолотова тайник с наркотическим веществом, сделал фотографию тайника и направил эту информацию знакомому.

– Не желая участвовать с Плаксиным в незаконном сбыте наркотических средств, мужчина обратился в ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области, после чего осуществлял общение с осужденным в рамках оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент», – отметили в прокуратуре.


Осужденного задержали 9 декабря сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области у тайника, наркотики изъяли из незаконного оборота.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Плаксину наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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