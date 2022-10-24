Экс-полицейскому в Екатеринбурге вынесли приговор за покушение на незаконный сбыт наркотиков

– Не желая участвовать с Плаксиным в незаконном сбыте наркотических средств, мужчина обратился в ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области, после чего осуществлял общение с осужденным в рамках оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент», – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге бывшего сотрудника полиции Александра Плаксина приговорили к девяти годам лишения свободы. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере и превышении должностных полномочий.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в декабре прошлого года у старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбурге возник умысел на незаконный сбыт наркотиков.Находясь на третьем этаже подъезда дома на улице Советская, Плаксин обнаружил и изъял наркотическое вещество массой не менее 0,95 грамма. Затем он стал переписываться со своим знакомым и договорился с ним о совместном сбыте наркотика.Обвиняемый оборудовал у подъезда дома на улице Сыромолотова тайник с наркотическим веществом, сделал фотографию тайника и направил эту информацию знакомому.Осужденного задержали 9 декабря сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области у тайника, наркотики изъяли из незаконного оборота.Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Плаксину наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.