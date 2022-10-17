Жительницу Ревды осудили за убийство подруги

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ревде вынесли приговор местной жительнице за убийство своей знакомой. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Вечером 11 июня подруги распивали спиртное и поссорились. Потерпевшая попросила знакомую остаться и продолжить застолье, однако та отказалась. Тогда женщина схватила подсудимую за руку, и ссора переросла в драку.Во время драки злоумышленница взяла металлическую спицу с тумбы в комнате и нанесла ею девять ударов в область шеи своей знакомой. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.Ревдинский городской суд назначил виновной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.