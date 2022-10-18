Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге закладчика на Kia Rio



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы остановили автомобиль Kia Rio, в салоне которого находились свертки с запрещенным веществом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Вечером 21 октября экипаж ДПС остановил на девятом километре Московского тракта автомобиль Kia Rio. В этом районе участились случаи распространения наркотиков, поэтому инспекторы решили проверить машину на наличие запрещенных веществ. Водитель Kia вел себя нервно и в конце концов сознался, что в салоне машины хранятся наркотики.На место направили следственно-оперативную группу территориального ОВД. Сотрудники полиции обнаружили на заднем сиденье автомобиля черную сумку с 28 свертками неизвестного вещества. При осмотре телефона водителя выявили фотографии участков местности с координатами. Полицейские изъяли еще две закладки, которые задержанный успел сделать на Московском тракте.Результаты исследования показали, что в свертках находился мефедрон общей массой порядка 622,9 грамма.Задержанный оказался жителем Первоуральска 1998 года рождения. Он пояснил, что через интернет-магазин устроился закладчиком. В отношении молодого человека возбужден ряд уголовных дел по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах).