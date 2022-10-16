В свердловском посёлке Энергетиков неадекватный мужчина захватил магазин
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 22 октября, в позднее время в Серове в посёлке Энергетиков мужчина, находясь в неадекватном состоянии, захватил магазин «Домовёнок», расположенный в доме №13 по улице Попова. Сотрудницам, работавшим в тот день, удалось сбежать и попросить о помощи.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на очевидицу. По её словам, забежавший в магазин неадекватный мужчин сначала толкнул продавщицу, а потом стал угрожать сотрудницам, приказывал лечь на пол. Женщинам удалось выбежать из магазина и попросить прохожих вызвать полицию.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, силовики быстро приехали и задержали мужчину. Выяснилось, что ранее задержанный уже был судим за причастность к краже и незаконное распространение наркотиков.
Ранее телеграм-канал «Это Серов, детка» сообщал о том, что неадекватный мужчин имел при себе нож. Однако в полиции эту информацию опровергли.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на очевидицу. По её словам, забежавший в магазин неадекватный мужчин сначала толкнул продавщицу, а потом стал угрожать сотрудницам, приказывал лечь на пол. Женщинам удалось выбежать из магазина и попросить прохожих вызвать полицию.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, силовики быстро приехали и задержали мужчину. Выяснилось, что ранее задержанный уже был судим за причастность к краже и незаконное распространение наркотиков.
Ранее телеграм-канал «Это Серов, детка» сообщал о том, что неадекватный мужчин имел при себе нож. Однако в полиции эту информацию опровергли.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле при пожаре в гараже погибла женщина
16 октября 2022
16 октября 2022
В Первоуральске на горожанина напал неизвестный с ножом
22 октября 2022
22 октября 2022