В свердловском посёлке Энергетиков неадекватный мужчина захватил магазин

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 22 октября, в позднее время в Серове в посёлке Энергетиков мужчина, находясь в неадекватном состоянии, захватил магазин «Домовёнок», расположенный в доме №13 по улице Попова. Сотрудницам, работавшим в тот день, удалось сбежать и попросить о помощи.Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на очевидицу. По её словам, забежавший в магазин неадекватный мужчин сначала толкнул продавщицу, а потом стал угрожать сотрудницам, приказывал лечь на пол. Женщинам удалось выбежать из магазина и попросить прохожих вызвать полицию.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, силовики быстро приехали и задержали мужчину. Выяснилось, что ранее задержанный уже был судим за причастность к краже и незаконное распространение наркотиков.Ранее телеграм-канал «Это Серов, детка» сообщал о том, что неадекватный мужчин имел при себе нож. Однако в полиции эту информацию опровергли.