В Первоуральске на горожанина напал неизвестный с ножом
Криминал
Скрин: «Инцидент Первоуральск» / vk.com
В Первоуральске в районе улицы Школьной на 35-летнего местного жителя напал неизвестный с ножом. Инцидент произошёл в ночь на 21 октября. Потерпевшему помогла компания мужчин, которые оказались поблизости.
Мужчины увидели как из двора, прихрамывая, выбегает мужчина, а за ним на асфальте остаются капли крови. Они же вызвали ему скорую помощь. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовало городское сообщество «Инцидент Первоуральск».
Паблик пишет, что нападавший ранил мужчину в бедренную артерию. Неизвестный также целился в грудь, но от второго удара горожанину удалось закрыться рукой.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Родные рассказали, что той ночью он оставил 6-летнего сына с бабушкой, а сам отправился за сигаретами в магазин.
Мужчины увидели как из двора, прихрамывая, выбегает мужчина, а за ним на асфальте остаются капли крови. Они же вызвали ему скорую помощь. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовало городское сообщество «Инцидент Первоуральск».
Паблик пишет, что нападавший ранил мужчину в бедренную артерию. Неизвестный также целился в грудь, но от второго удара горожанину удалось закрыться рукой.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Родные рассказали, что той ночью он оставил 6-летнего сына с бабушкой, а сам отправился за сигаретами в магазин.
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