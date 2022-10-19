Подросток, которого подозревают в сожжении пенсионерки, мог избить бездомного
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В тот же день, когда в Алапаевске двое подростков заживо сожгли пенсионерку, возле магазина «Монетка», предположительно, один из подозреваемых избил бездомного мужчину. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора.
Кадры с избиением бездомного мужчины опубликовал «четвёртый канал».
Напомним, что в двое подростков 12 и 16 лет напали на женщину 1953 года рождения вечером 16 октября и, облив её горючей жидкостью, подожгли. Младший из подозреваемых в убийстве избежит уголовного наказания, поскольку не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, а его 16-летний знакомый был отправлен под домашний арест по обвинению в совершении убийства с особой жестокостью (часть 2 статьи 105 УК РФ).
Кадры с избиением бездомного мужчины опубликовал «четвёртый канал».
«Я шёл от "Монетки", попрошайничал ходил. Они за мной пошли. Меня сначала у того дома избили, потом они меня где-то здесь избили. Вот эти вот двое», – рассказала телеканалу потерпевший.
Напомним, что в двое подростков 12 и 16 лет напали на женщину 1953 года рождения вечером 16 октября и, облив её горючей жидкостью, подожгли. Младший из подозреваемых в убийстве избежит уголовного наказания, поскольку не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, а его 16-летний знакомый был отправлен под домашний арест по обвинению в совершении убийства с особой жестокостью (часть 2 статьи 105 УК РФ).
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