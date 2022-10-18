В Екатеринбурге задержали подозреваемых в краже запчастей из каршеринговых машин
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое местных жителей, подозреваемых в краже автозапчастей. По версии следствия, мужчины брали в прокат автомобили сервиса «Делимобиль», пригоняли их в укромное место и снимали нужные им запчасти.
Разутые автомобили сразу бы привлекли внимание, поэтому подозреваемые вместо снятых колёс, ставили старые, найденные за бесценок в разных местах. То же касалось и других деталей. Но в какой-то момент администрация сервиса каршеринга стала замечать подмену.
Работая вместе с сотрудниками безопасности «Делимобиль», правоохранители вычислили предполагаемых злоумышленников и, дождавшись, когда мужчины вновь возьмут в аренду транспорт, задержали их с поличным. Подозреваемые признались сразу.
Выяснилось, что похищенные детали предназначались автомобилям одного из задержанных. Их он сдавал в аренду для услуг такси.
Теперь в отношении предприимчивых граждан возбуждено уголовное дело по статье о «Краже». На данный момент парочку подозревают в причастности к пяти фактам хищений автозапчастей. Оба фигуранта теперь находятся под стражей.
«В основном их интересовали колёса, но не гнушались мужчины и деталями интерьера. К примеру, с одного из авто они сняли руль», – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Разутые автомобили сразу бы привлекли внимание, поэтому подозреваемые вместо снятых колёс, ставили старые, найденные за бесценок в разных местах. То же касалось и других деталей. Но в какой-то момент администрация сервиса каршеринга стала замечать подмену.
Работая вместе с сотрудниками безопасности «Делимобиль», правоохранители вычислили предполагаемых злоумышленников и, дождавшись, когда мужчины вновь возьмут в аренду транспорт, задержали их с поличным. Подозреваемые признались сразу.
Выяснилось, что похищенные детали предназначались автомобилям одного из задержанных. Их он сдавал в аренду для услуг такси.
Теперь в отношении предприимчивых граждан возбуждено уголовное дело по статье о «Краже». На данный момент парочку подозревают в причастности к пяти фактам хищений автозапчастей. Оба фигуранта теперь находятся под стражей.
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