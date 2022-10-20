Предполагаемого грабителя из Нижнего Тагила «взяли» с поличным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пожилую жительницу Нижнего Тагила ограбили самым дерзким образом. Предполагаемый преступник — рецидивист, совсем недавно вышедший на свободу.Ограбление было совершенно в подъезде жилого дома, где находится квартира потерпевшей. Женщина как раз возвращалась домой с покупками, когда заметила незнакомца, пытающегося проникнуть в здание. В ответ на вопрос, к кому именно он идёт, мужчина затолкнул пенсионерку в подъезд, где и отнял у неё ключи от квартиры, телефон и денежную купюру номиналом в 1000 рублей. После этого он скрылся в неизвестном направлении.После сообщения о совершённом преступлении полицейские Нижнего Тагила достаточно быстро установили возможное местонахождение преступника. Им оказался 36-летний завсегдатай «мест не столь отдалённых», который неоднократно был судим и чей последний срок лишения свободы окончился минувшим летом. В его жилище нашли похищенные у женщины телефон и ключи, — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.