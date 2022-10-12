Две уралочки 5 лет брали с жильцов плату за «общагу», не имея на это права
Криминал
Фото: Юлия Медведева
Оригинальную мошенническую схему придумали две злоумышленницы. В снятом офисном помещении они принимали приезжавших в Екатеринбург иногородних граждан и обещали их трудоустроить в строительные компании, сотрудницами которых представлялись. С «кандидатов» они брали деньги якобы за проживание в общежитии, предоставляемом работодателем.
На самом же деле, женщины не имели никакого отношения к строительным компаниям. Бумаги, которые они предоставляли под видом контрактов желающим трудоустроиться, оказались обычной «липой». Зато плату с людей мошенницы брали вполне настоящими, «живыми» деньгами. И за время совершения преступления, в период с 2016-го по 2021-ый год, «навзимали» таким образом почти полтора миллиона рублей. Всего жертвами мошеннической схемы стали 50 российских граждан.
Следствие по делу уралочек 1977-го и 1979-го годов рождения окончено. Прокуратура направила материалы в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга (именно в Верх-Исетском районе располагался офис, арендованный для совершения преступления).
На самом же деле, женщины не имели никакого отношения к строительным компаниям. Бумаги, которые они предоставляли под видом контрактов желающим трудоустроиться, оказались обычной «липой». Зато плату с людей мошенницы брали вполне настоящими, «живыми» деньгами. И за время совершения преступления, в период с 2016-го по 2021-ый год, «навзимали» таким образом почти полтора миллиона рублей. Всего жертвами мошеннической схемы стали 50 российских граждан.
Следствие по делу уралочек 1977-го и 1979-го годов рождения окончено. Прокуратура направила материалы в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга (именно в Верх-Исетском районе располагался офис, арендованный для совершения преступления).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Трое мужчин в Екатеринбурге украли почти 7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты
19 октября 2022
19 октября 2022
Кредиты в Свердловской области чаще оформляют женщины
20 октября 2022
20 октября 2022