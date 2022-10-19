Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили возле дома по Трамвайному переулку.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, 16 октября в Екатеринбурге на участке около дома по Трамвайному переулку обнаружили тело женщины, на вид около 50 лет, с колото-резаной раной шеи. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался неработающий 42-летний мужчина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и причинение вреда здоровью.Мужчине уже предъявили обвинение. Он сознался в содеянном, пояснив, что убил свою знакомую на почве внезапной агрессии. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.В УМВД по Екатеринбургу добавили, что погибшая вела бродяжнический образ жизни. Ее личность установили путем проверки по дактилоскопическим учетам.