Трое мужчин в Екатеринбурге украли почти 7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанут трое мужчин по уголовному делу о грабеже под предлогом обмена криптовалюты. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в июне 38-летний мужчина решил украсть деньги у знакомого под предлогом их обмена на криптовалюту. Он вовлек в преступную группу еще двух человек.Договорившись с потерпевшим о встрече, обвиняемые приехали к его дому на двух автомобилях. Мужчина вынес из дома 6,7 миллиона рублей. В машине один из обвиняемых, разыгрывая роль продавца криптовалюты, попросил его передать деньги для пересчета и открыл ноутбук якобы для установления курса криптовалюты. Пересчитав и сложив все деньги в свою сумку, «продавец» вышел из автомобиля, заявив о проблемах с интернетом на ноутбуке.Потерпевший понял, что его пытаются обмануть, и вышел из машины, потребовав вернуть его деньги. Однако обвиняемые скрылись на автомобилях, а в дальнейшем распределили украденные средства между собой.Уголовное дело направлено в Железнодорожный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.