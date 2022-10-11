Машинисты и их помощники сливали дизельное топливо с грузовых составов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере» возбуждено в Свердловской области. По делу проходит большой «коллектив» злоумышленников, в числе которых машинисты поездов, их помощники, водители, разнорабочие и неработающие граждане.Эта организованная преступная группировка занималась тем, что похищала дизельное топливо, сливая его в канистры из железнодорожных вагонов-цистерн, которые перевозились грузовыми составами. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области преступление происходило на промежутке между станцией «Комбинатская» Западно-Сибирской железной дороги и подъездного пути Шабровский, расположенного возле екатеринбургской нефтебазы.Для преступления злоумышленники использовали приспособления для вскрытия запорно-пломбировочных устройств цистерн. Ворованное топливо они перевозили в пяти автомобилях марки УАЗ и в кузове грузовика ГАЗ-66, — сообщает руководитель пресс-службы Валерий Горелых. Всего преступниками было похищено около 4 с половиной тонн летнего дизельного топлива. Теперь подельникам грозит до 10 лет лишения свободы (именно такое максимальное наказание предусматривает статья, по которой их будут судить).