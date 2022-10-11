Машинисты и их помощники сливали дизельное топливо с грузовых составов
Криминал
Фото: Валерий Горелых / пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере» возбуждено в Свердловской области. По делу проходит большой «коллектив» злоумышленников, в числе которых машинисты поездов, их помощники, водители, разнорабочие и неработающие граждане.
Эта организованная преступная группировка занималась тем, что похищала дизельное топливо, сливая его в канистры из железнодорожных вагонов-цистерн, которые перевозились грузовыми составами. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области преступление происходило на промежутке между станцией «Комбинатская» Западно-Сибирской железной дороги и подъездного пути Шабровский, расположенного возле екатеринбургской нефтебазы.
Для преступления злоумышленники использовали приспособления для вскрытия запорно-пломбировочных устройств цистерн. Ворованное топливо они перевозили в пяти автомобилях марки УАЗ и в кузове грузовика ГАЗ-66, — сообщает руководитель пресс-службы Валерий Горелых. Всего преступниками было похищено около 4 с половиной тонн летнего дизельного топлива. Теперь подельникам грозит до 10 лет лишения свободы (именно такое максимальное наказание предусматривает статья, по которой их будут судить).
Эта организованная преступная группировка занималась тем, что похищала дизельное топливо, сливая его в канистры из железнодорожных вагонов-цистерн, которые перевозились грузовыми составами. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области преступление происходило на промежутке между станцией «Комбинатская» Западно-Сибирской железной дороги и подъездного пути Шабровский, расположенного возле екатеринбургской нефтебазы.
Для преступления злоумышленники использовали приспособления для вскрытия запорно-пломбировочных устройств цистерн. Ворованное топливо они перевозили в пяти автомобилях марки УАЗ и в кузове грузовика ГАЗ-66, — сообщает руководитель пресс-службы Валерий Горелых. Всего преступниками было похищено около 4 с половиной тонн летнего дизельного топлива. Теперь подельникам грозит до 10 лет лишения свободы (именно такое максимальное наказание предусматривает статья, по которой их будут судить).
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