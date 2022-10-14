Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам более 800 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 43-летняя женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников. Аферисты обманным путем украли у нее 865 тысяч рублей.Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу, женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что якобы от ее имени подана заявка на смену абонентского номера, к которому привязан банковский счет. Затем с екатеринбурженкой связалась женщина и сообщила, что на ее имя оформлен кредит, а для его аннулирования необходимо продиктовать коды из СМС.Когда потерпевшая выполнила указания звонившей, то заметила, что с ее счета списали деньги. Злоумышленники заверили ее, что приложение банка работает некорректно и после всех процедур денежные средства вновь отобразятся в ее личном кабинете.Также мошенники убедили женщину открыть несколько цифровых банковских карт, после чего женщине стали приходить СМС-уведомления с кодами, содержание которых она по голосовому ассистенту передала звонившим.После всех операций звонки прекратились, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Сотрудники полиции проводят проверку по факту хищения. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).